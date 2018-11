Jakob Pöltls Spurs gehen in Phoenix unter

Die Texaner hatten in Arizona auf Rudy Gay verzichtet, der geschont wurde. Der am Fuß verletzte Pau Gasol fehlte weiterhin. Die Gäste waren bereits nach dem ersten Spielviertel 19:34 zurückgelegen. Nach einer Aufholjagd auf 48:52 bis zur Pause sorgten die Suns im dritten Abschnitt (35:22 aus ihrer Sicht) für die Vorentscheidung und feierten letztlich den erst dritten Erfolg im 14. Saisonspiel. Die Topscorer der Partie waren T.J. Warren (27) bei Phoenix bzw. DeMar DeRozan (24) bei San Antonio. Die Texaner halten nun bei einer 7:6-Bilanz. Im letzten von drei Auswärtsspielen in Serie sind sie bereits am Donnerstag bei den Los Angeles Clippers zu Gast.