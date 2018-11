Wechselbetrug im Lavanttal: Geld fehlt in Kassa

Mit einer 200 Euro-Banknote bezahlen eine Unbekannte und deren Begleiter in der Wolfsberger Filiale eines Lebensmittelgeschäftes eine geringe Rechnung. Sobald sie das Retourgeld in der Hand haben, wollen sie es in kleineren Scheinen. Hat die Kassiererin diesen Wunsch erfüllt, wird der Preis des Produktes reklamiert, die Ware zurückgegeben, das zuerst bezahlte Geld - also der 200 Euro-Schein - zurückverlangt. Doch die Täterin behält einen Hunderter des Wechselgeldes zurück. Das kann der Kassiererin kaum auffallen, denn der unbekannte Mann verwickelt sie während des Vorganges in ein Gespräch. Erst am Abend wird klar: In der Kassa fehlen 100 Euro. Und von den Geldwechselbetrügern fehlt jede Spur.