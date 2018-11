Mit Pkw auf Ex-Freund und neue Freundin zugerast

Mordversuch heißt das dann. Und Körperverletzung auch - weil die zarte Frau mit mädchenhaftem Aussehen und Stimme zur Furie geworden war. Als sie nämlich just an ihrem Geburtstag den Noch-Lebensgefährten mit der neuen Flamme getroffen hat. Auf der Straße, auf der die Tschechin - allein am Geburtstag - zur Arbeitskollegin in Waidhofen/Ybbs (NÖ) unterwegs war. Dagmar M. (29) sprang aus dem Auto, knallte dem Mann ein paar, riss die Rivalin förmlich um. Laut Zeugen soll sie sogar auf sie eingetreten haben! Auf jeden Fall wurde die Polizei alarmiert, die dann Zeuge des inkriminierten „Mordversuchs“ wurde.