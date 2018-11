Opfer um 500.000 € geprellt: fünf Jahre Haft

„Mein Mandant ist ein Schauspieler. Er schafft es sogar, einem Eskimo einen Eiswürfel zu verkaufen“, so der Verteidiger des in Wien lebenden Angeklagten vor Gericht. Doch der Reihe nach. Im Juni vor fünf Jahren lernte der Mann die Schwester seines späteren Opfers kennen und ging mit ihr eine Beziehung ein. Seinem „Schwager“ erzählte der 56-Jährige, dass er einen Vorstandsposten in Aussicht habe, an sein eigenes Vermögen von 140 Millionen Euro derzeit allerdings nicht heran komme. Gutgläubig überwies ihm der Zahnarzt schließlich 500.000 Euro - ohne das Geld je wiederzusehen.