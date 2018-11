Nach nächster Absage: Schöttel verteidigt Sabitzer

Vorwürfe an Sabitzer gab es deshalb jedoch nicht. „Das ist ein Thema, das wir sehr genau beobachten, aber wir haben großes Vertrauen in unsere Spieler“, sagte Schöttel. Sabitzer wurde am Sonntag bei Leipzigs 3:0-Heimsieg über Bayer Leverkusen in der 88. Minute ausgetauscht. Einen Tag später wurde sein Ausfall für die beiden ÖFB-Partien bekannt, aufgrund von „Beschwerden im hinteren linken Oberschenkel“, wie Leipzig berichtete.