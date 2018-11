Tennis-Fieber hat Salzburg schon erreicht

„Mit der Mannschaft rund um Dominic Thiem werden wir Spitzentennis in der Mozartstadt erleben. Ich kann versichern, dass es eine tolle Stimmung in der Salzburg Arena geben wird“, so Landesrat Schnöll. Ihm ist es ganz persönlich wichtig, dass nach mehr als 30 Jahren endlich wieder ein Daviscup-Spiel in Salzburg ausgetragen wird.



Geklärt ist bereits, wo die Teams von Österreich und Chile während ihres Aufenthalts in Salzburg residieren werden: Im Grand Hotel Sheraton. Edwin Weindorfer von der Agentur „e/motion“, die als Organisator des Tennis-Länderspiels fungiert, hat diese Vereinbarung mit dem neuen Hotel-Direktor Peter Lorenz getroffen. Fest steht auch schon, dass gegen Chile mit Babolat-Bällen gespielt wird.