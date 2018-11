Bande geht mit Machete und Hammer auf Opfer los

Eine brutale Bande hat in einem Wohnviertel in der britischen Großstadt Birmingham am helllichten Tag ein Opfer gejagt und dann auf den Mann eingeprügelt. Die Täter waren mit Machete und Hammer bewaffnet. Auch als der Verfolgte schon am Boden lag, ließ die Gruppe nicht von ihm ab und versetzte ihm noch Fußtritte und Schläge.