Zirngast spricht über zermürbenden Gefängnisalltag

Der Österreichische Journalisten Club (ÖJC) hat am Dienstag erneut einen Brief des in der Türkei inhaftierten österreichischen Journalisten Max Zirngast veröffentlicht. In dem mit 4. November datierten Schreiben klagt der 29-jährige Steirer, der seit zwei Monaten in Ankara in Untersuchungshaft sitzt, über fehlendes Warmwasser, eine fehlende Heizung und den zermürbenden Gefängnisalltag.