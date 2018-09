Verhafteter Steirer: Kurz fordert Freilassung

Festnahme, um Druck auf Österreich auszuüben?

Auch der deutsche Politikwissenschaftler Ismail Küpeli, der den Österreicher seit drei Jahren kennt und mit ihm auch bei einem Buchprojekt zusammengearbeitet hat, geht von einer baldigen Freilassung aus. Zirngast könnte in Wochen oder Monaten freikommen, so Küpeli am Mittwoch. Zirngast studiert Politikwissenschaft an der Middle East Technical University (ODTÜ) in Ankara, die der türkischen Regierung schon seit Längerem ein Dorn im Auge ist. Erst im Juli waren vier Studenten festgenommen worden, weil sie bei der Abschlusszeremonie ein Erdogan-kritisches Plakat gezeigt hatten. „Es ist an der Universität immer wieder zu Festnahmen von linken Studenten gekommen“, erläuterte Küpeli. Bisher seien aber nur türkische Studenten festgenommen worden, keine Ausländer.