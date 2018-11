Irre! Kamikaze-Fahrer Fenati kehrt in Moto3 zurück

Es gibt kaum einen, der sich nicht an die Szene in Misano erinnert: An den wütenden Romano Fenati, der zu seinem Konkurrenten Stefano Manzi rübergreift. Doch diese Bilder scheinen zu verblassen. Wie auch das Vorhaben von Fenati, mit dem Motorradfahren aufzuhören und stattdessen das Eisenwarengeschäft von seinem Großvater zu führen.