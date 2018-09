Fenati hört nach Skandalrennen und Entlassung auf!

Sein Rennrivale Stefano Manzi hat Fenati unterdessen einen Tötungsversuch vorgeworfen. Fenati hatte am Sonntag während des Rennens in Misano bei einer Geschwindigkeit von rund 200 Kilometern pro Stunde an den Lenker Manzis gegriffen und den Bremshebel gezogen. Damit brachte er seinen Landsmann in Lebensgefahr. Zum Glück konnte Manzi sein Zweirad nach kurzem Schlingern wieder unter Kontrolle bringen. Das italienische Marinelli-Snipers-Team trennte sich am Montag von dem Piloten und sprach von einer „unverantwortlichen Tat“.