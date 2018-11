Ibrahimovic als bester neuer Spieler ausgezeichnet

In 27 Einsätzen mit den Kaliforniern erzielte der Schwede 22 Tore und gab zehn Torvorlagen. Auf dem zweiten Platz der Abstimmung landete der frühere englische Teamstürmer Wayne Rooney mit gut 32 Prozent. Der 33-Jährige kam in seiner Debüt-Saison auf zwölf Treffer und sieben Vorlagen in 20 Einsätzen für DC United.