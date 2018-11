Während des Martinifestes kam die Einbrecherbande

Am Vorabend des heimischen Landesfeiertages stiegen Kriminelle in das Haus einer Familie in Wolfau ein. Die Bewohner waren gerade bei einem Martinifest im Ortszentrum, als die Täter kamen. Das Haus wurde vollständig durchwühlt und auf den Kopf gestellt. Der Schock sitzt tief, die Polizei ermittelt.