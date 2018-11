DIESE Power-Kicker sind „Dauerläufer“ ihrer Klubs!

Derzeit gilt die Konzentration dem FC Augsburg, mit dem Hinteregger in der deutschen Bundesliga an zehnter Stelle liegt. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt vier, der Rückstand auf den ersten Europacupplatz sechs Punkte. „Momentan schauen wir zu 70 Prozent nach hinten und zu 30 Prozent nach vorne“, erzählte Hinteregger. „Ziel ist nach wie vor der Klassenerhalt, aber wir Spieler wollen natürlich mehr.“ Erfolge wünscht sich der Deutschland-Legionär auch mit der Nationalmannschaft, in der er nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Sebastian Prödl einen neuen Nebenspieler in der Abwehr bekommt. Dass er selbst die Rolle des Watford-Legionärs im Zentrum einer Dreierkette einnimmt, hält Hinteregger für ziemlich unwahrscheinlich. „Das wäre für mich extrem neu und eine sehr große Umstellung. In der Mitte ändert sich der Blickwinkel total, ich weiß gar nicht so richtig, was ich da tun müsste.“ Egal, in welcher Position und ob in einer Dreier- oder Viererkette - Hintereggers primäre Aufgabe wird wohl sein, Edin Dzeko am Toreschießen zu hindern. „Wenn er im Sechzehner eine Schusschance hat, ist es wahrscheinlich ein Tor. Deshalb sollte er dort am besten gar nicht den Ball bekommen.“ Der Roma-Goalgetter spiele „seit Jahren auf Weltklasseniveau“, ihn zu bewachen komme einer „Mammutaufgabe“ gleich.