Zwei Polizisten bei wildem Handgemenge verletzt

Mit Faustschlägen und Tritten sind drei junge Männer in der Nacht auf Sonntag in der Wiener City auf Polizisten losgegangen, zwei Beamte wurden dabei verletzt. Zuvor hatte das Trio in der Rotenturmstraße die im Dienstauto vorbeifahrenden Polizisten lautstark und obszön beschimpft. Als die Uniformierten die Daten der uneinsichtigen Männer aufnehmen wollte, kam es zum wilden Handgemenge.