Dozent spielt unabsichtlich Porno im Hörsaal ab

Peinlicher Zwischenfall in einer Universität in Taiwan: Statt der Unterrichtsmaterialien hat ein Dozent am vergangenen Wochenende unabsichtlich einen Pornofilm abgespielt. Über einen riesigen Bildschirm gingen die Hauptdarsteller im Hörsaal ordentlich zur Sache, bis der Vortragende endlich seinen Fehler bemerkte.