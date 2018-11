„Battlefield V“: Der offizielle Launch-Trailer!

Mitglieder von Origin Access Premier können bereits seit Freitag auf dem PC mit „Battlefield V“ in die Schlacht ziehen. Bis am 20. November die finale Version für alle PS4-, Xbox-One- und PC-Besitzer erscheint, verkürzt der offizielle Launch-Trailer die Wartezeit auf den EA-Shooter. Der Trailer gibt einen Einblick in das traditionelle Setting im Zweiten Weltkrieg und stellt die Modi sowie Features des Games vor.