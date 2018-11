Bub (9) von Duo mit Klappmesser schwer verletzt

Es müssen erschütternde Szenen gewesen sein, die sich am Donnerstagnachmittag gegen 13.30 Uhr in der Wohnung in Simmering abspielten. Wie die Polizei berichtet, waren die beiden Tatverdächtigen in die Wohnung ihres Bekannten, mit dem sie offenbar wegen Drogen in Streit geraten waren, eingedrungen. Dort trafen sie auf den neun Jahre alten Sohn ihres Kontrahenten, der daraufhin ein Martyrium über sich ergehen lassen musste.