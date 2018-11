Der perfekte Kehraus für Salzburg-Quartett

Auf die Freitag-Remis von Seekirchen und Bischofshofen ließen die gestern engagierten Salzburger Westligisten Siege folgen. Anifs Torfabrik arbeitete beim 6:1 in Wörgl am effizientesten, St. Johann legte „last minute“ mit dem 2:1 in Reichenau eine Punktlandung hin. Grünau hielt sich Schlusslicht Langenegg im Direktduell mit 3:1 vom Leib und auch Grödig gestaltete seinen Kehraus 2018 unter Interimstrainer Brandner gegen Altachs Fohlen mit 2:1 versöhnlich.