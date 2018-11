Leoben gewinnt Derby gegen Tabellenführer Graz!

Tabellenführer HSG Graz hat am Freitag zum Auftakt der 11. Runde der spusu-Liga die dritte Saison-Niederlage kassiert. Die Grazer unterlagen im Derby bei der Union Leoben mit 25:33 (14:17). Die Obersteirer lagen von Beginn an voran und feierten dank starker Leistung nach dem Wechsel verdient ihren dritten Erfolg. Leoben blieb aber dennoch an neunter und vorletzter Stelle.