Nachbar zielt in Wien mit Pistole auf Kinder

Es sollte ein ganz normaler Kindergeburtstag in Wien-Donaustadt werden. Doch das erst fünf Jahre alte Mädchen musste direkt in den Lauf einer Pistole blicken. Ein 30-jähriger Nachbar zielte mit einer Waffe auf die Gäste einer Geburtstagsparty. Ein Schock für alle Beteiligten, vor allem für die anwesenden Kinder. „Meine Tochter erzählt allen im Kindergarten, dass die Polizei bei ihrem Geburtstag war“, berichtet die entsetzte 26-jährige Wienerin mit ghanaischen Wurzeln. Das Schlimmste: Der Mann durfte noch am selben Tag in den Gemeindebau zurückehren. Und lächelte ihr direkt ins Gesicht.