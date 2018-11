Verirrte 82-Jährige um Mitternacht gefunden

15 Feuerwehrleute halfen

An der Suchaktion beteiligten sich 15 Personen der FF Neukirchen am Walde, Nachbarn, Verwandte und vier Polizeibeamte mit Diensthund. Die Abgängige konnte schließlich um Mitternacht von ihrem Sohn im unwegsamen Waldgelände aufgefunden werden. Sie wurde nach ärztlicher Erstversorgung mit einer Unterkühlung in das Krankenhaus Grieskirchen eingeliefert.