Box-Legende als Buben-Vergewaltiger im Gefängnis!

Er ist wohl einer der größten Olympia-Boxer aller Zeiten, durfte sich sowohl in Barcelona 1992 als auch in Atlanta 1996 sowie in Sydney 2000 die Gold-Medaille umhängen lassen und in seiner Heimat Kuba gilt er als Sportlegende - doch nun ziehen dunkle Wolken über Felix Savon auf! Dem 51-Jährigen wird vorgeworfen, einen Zwölfjährigen vergewaltigt zu haben, wie kubanische Medien berichten…