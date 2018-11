„Ein Fehler“: Hochegger gesteht Zahlungen an ÖVP

Wie zu Prozessbeginn von seinem Anwalt bereits angekündigt, hat sich Peter Hochegger nun auch in der Causa Telekom/Valora teilweise schuldig bekannt. Der ehemalige Lobbyist gab zu, über seine Firma Valora Gelder von der Telekom an die ÖVP gezahlt zu haben. Ein ebenfalls angeklagter Telekom-Manager habe ihm gesagt, der Hauptangeklagte Rudolf Fischer habe dem damaligen Parteichef Wilhelm Molterer 100.000 Euro zugesagt. Hochegger sprach am Donnerstag von Scheinrechnungen und meinte, sein Fehler sei gewesen, nicht nachgefragt zu haben.