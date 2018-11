Telekom ließ unliebsamen Behördenchef entfernen

„Wenn wir von Parteienfinanzierung reden, das war und ist in Österreich leider gang und gäbe“, erklärt Ex-Telekom-Vorstand Rudolf Fischer, der sich derzeit wegen Untreue vor Gericht verantworten muss, das aus seiner Sicht herrschende Verhältnis zwischen Politik und Wirtschaft. Die Telekom Austria habe sich dem nicht entziehen können. So begründet der 65-jährige Angeklagte, warum sein damaliges Unternehmen über Geldleistungen das Wohlwollen der Parteien erkaufen wollte. Was damals schon viele Marktbeobachter vermuteten, hat Fischer am Mittwoch vor Richterin Marion Hohenecker gestanden: Im Jahr 2002 ließ der Marktführer den ihm unliebsamen Telekom-Regulierungschef Heinrich Otruba über Lobbying beim Verkehrsministerium absetzen.