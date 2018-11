Tragödie! Box-Star stirbt bei Croissant-Wettessen

Der Ex-Schwergewicht-Champion nahm an einem Wettbewerb in Pinamar in der Nähe der argentinischen Hauptstadt teil, in dem Unmengen von Croissants gegessen werden. Der Event heißt „Fiesta de la Medialuna“ und der 56-jährige, der mit Diabetes kämpfte, wollte unbedingt daran teilnehmen.