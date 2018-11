Aus für Notstandshilfe belastet Land und Gemeinden

Geld muss der Leistung folgen

Daher fordert LH Thomas Stelzer (ÖVP): „Wenn aus einer Bundesleistung eine Leistung der Bundesländer werden soll, dann muss auch die finanzielle Ausstattung für die Länder sichergestellt werden. Für mich gilt das Prinzip, dass das Geld der Leistung folgen muss. Anderenfalls wäre das für ein Bundesland wie Oberösterreich keinesfalls zu stemmen.“ Vom Grundsatz her will er eine Verschiebung der Notstandshilfe in die Mindestsicherung „nicht von vornherein kategorisch ablehnen“.