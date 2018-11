Ukrainischer Botschafter von Aktivist attackiert

„Eigentlich begann alles ziemlich harmlos. Er hat vor unserem Zaun seine Kamera aufgebaut und angefangen, sich selbst zu filmen“, schildert Botschafter Alexander Scherba, für den der britische Blogger kein Unbekannter ist. Erst kürzlich hat der prorussische Aktivist Graham P. in München für Aufregung gesorgt. Er stellte ein Video ins Internet, in dem er Flaggen vom Grab der ukrainischen nationalistischen Ikone Stepan Bandera entfernt und ein Schild anbringt, auf dem steht: „Hier ist der ukrainische Nazi Stepan Bandera begraben.“ Diesmal war der ukrainische Botschafter in Wien in sein P.s geraten.