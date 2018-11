Elon Musk zeigt fast fertigen Hyperloop-Tunnel

Genaue Pläne noch nicht bekannt

Was Musks neuestes Transportmittel genau aussehen soll, ist noch nicht ganz klar. Eine Möglichkeit wäre ein sogenanntes Urban-Loop-System mit tausenden kleinen Stationen, in denen ein Wagen aus der Erde auftaucht und mit den Passagieren wieder unter der Erdoberfläche verschwindet, bis er an einer anderen Station wieder emporsteigt.