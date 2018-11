So soll Wohnen in Wien endlich billiger werden

Bei den Investoren werden angesichts der neuen Gesetzeslage nicht gerade die Sektkorken knallen, aber die Stadt hat andere Prioritäten: Künftig muss auf jeder zusätzlichen Fläche in Wien, die dem Wohnen gewidmet wird, zu zwei Dritteln leistbarer Wohnraum geschaffen werden. Die Preise für die Grundstücke werden dafür gesenkt. So will die Stadt der Immobilien-Spekulation einen Riegel vorschieben.