„Walking Dead“-Star lebt in Film-Trilogie weiter

„Ich mag die Idee, dass wir eine größere Geschichte, vielleicht auch mit einer Art weiterem Blick, erzählen können“, sagte Lincoln am Sonntag im Anschluss an die Ausstrahlung seiner letzten Folge. Ihn habe immer interessiert, was noch so auf der Welt vor sich geht. Und es sei aufregend, das nun aufgreifen zu können ... Und zwar in Fortsetzungen der Geschichte von Rick, denn die drei neuen Filme werden unmittelbar an sein Serienende anschließen, wie der Schauspieler bestätigte.