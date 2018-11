Darts-Champ Wade: So schwer war es gegen Suljovic!

„Krone“: James, herzlichen Glückwunsch zum Sieg bei den World Series of Darts Finals. Es ist dein zweiter Sieg in Folge nach dem Erfolg bei der Europameisterschaft. Was bedeutet das jetzt im Hinblick auf die Weltmeisterschaft?

James Wade: Ich denke noch nicht darüber nach. Aber ich habe in all meinen Interviews vergessen zu sagen: Ich hatte Glück, dass ich die EM gewonnen habe und mir somit die Einladung für die World Series Finals sichern konnte. Und jetzt konnte ich auch dieses Turnier für mich entscheiden.