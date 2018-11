Pöltl bei Spurs-Niederlage wieder im Einsatz

Bester Offensiv-Rebounder

Pöltl durfte mit 14:18 Minuten so lang wie bisher noch nie im Spurs-Dress aufs Parkett. Er müsse „bereit“ sein, hatte der Center erst vor wenigen Tagen zur APA - Austria Presse Agentur gesagt. Als klar bester Offensiv-Rebounder seines Teams war er das am Sonntag jedenfalls. Viermal griff Pöltl im Angriff am Brett zu, ein weiteres Mal in der Defensive. Außerdem verzeichnete der 23-Jährige zwei Punkte, einen Assist sowie den ersten blockierten Wurf als Spieler von San Antonio.