Wirtschaftsgebäude in Flammen: Buben zündelten

Bei ihrem Eintreffen stand das Gebäude bereits in Flammen. Die Feuerwehrmänner konnten nicht mehr in das Gebäude. Ein Feuerwehrmann wurde im Einsatz am Bein verletzt. Wie sich nun herausgestellt hat, zündeten zwei Buben (9, 12) zuvor einen Heuballen in der Tenne an. Sie waren der Meinung, die Flammen mit Kies und Sand erstickt zu haben, doch das sollte ein Irrtum sein. Es entstand ein Glimmbrand, der sich Stunden später zu einem Flammbrand entwickelte...