Schulschwänzer im Visier: Schon 247 Anzeigen

Mehr als die Hälfte aller Anzeigen in Wien

Seit dem Schulbeginn im September wurden bereits 247 Fälle zur Anzeige gebracht, 148 davon in Wien. In Oberösterreich wurde gegen 30 Schulschwänzer vorgegangen, in Salzburg gegen 17, in der Steiermark gegen 19 und in Tirol gegen 24. Aus Kärnten liegen neun Meldungen vor.