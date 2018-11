Leser fassungslos: „Das ist eine echte Gefahr“

Schon seit Jahren kommt es in Österreichs Nachbarschaft immer wieder zu Störfällen in den Atomkraftenwerken - wie erst kürzlich in Temelin. Nun zeigt ein Bericht der WANO (World Associaion of Nuclear Operators), dass das slowakische Mochovce gravierende Mängel aufzeigt. Unsere User sind besorgt und wollen ein Eingreifen der Europäischen Union und der Bundesregierung in diesem Fall, denn dies sei „eine echte Gefahr“. User „ChrisW“ erinnert hierbei an die Katastrophe von Tschernobyl und deren Folgen und meint: „Man muss sich im Klaren sein, dass es auch Gefahren gibt, gegen die kein Grenzschutz bzw. Einwanderungsgesetze helfen.“