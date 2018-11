Selbst die Atombetreiber warnen vor Mochovce!

Warnung vor „katastrophalen Auswirkungen“

Aber genau das sind sie nicht! „Uns wurde ein hochbrisanter Bericht der atomfreundlichen Betreibervereinigung WANO (World Association of Nuclear Operators, Anm.) zugespielt, der Dutzende schwere Probleme aufzeigt und in scharfen Worten vor katastrophalen Auswirkungen warnt“, so Reinhard Uhrig, Atomsprecher von GLOBAL 2000.