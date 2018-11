Regenfälle erschweren Aufräumarbeiten

Die Aufräumarbeiten nach den heftigen Unwettern zu Beginn der Woche gehen auch am Allerheiligentag weiter. Während sich in Unterkärnten die Lage zunehmend normalisiert, sorgt ein teils heftiger Landregen in Oberkärnten für neuerliche Gefahren. Für die Gemeinde Mörtschach wurde kurz nach 13 Uhr eine Zivilschutzwarnung (dreiminütiger Dauerton der Sirene) ausgegeben: Hänge drohen abzurutschen.