Luftbrücke für Lesachtal - Entwarnung in Lavamünd

In Osttirol atmen alle auf: Die Pegel sind weiter im Sinken begriffen, das Wetter beruhigt sich. „Für heute stehen Erkundungsflüge an sowie Schadensfeststellungen an allen Ereignisorten an“, erklärte Bezirkshauptfrau Olga Reisner. Der Lokalaugenschein von LH Günther Platter in Osttirol ist auf youtube zu sehen.