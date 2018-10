Löcher könnten Damm zum Brechen bringen

Derzeit regnet es in Möderndorf, Bezirk Hermagor, sehr stark. Durch die Wassermassen droht ein Damm an der Gail zu brechen. „Es sind mehrere kleinere Löcher im Damm, die wir mit Fließ und Schutt abdecken konnten“, erklärt Christof Rohr, Feuerkommandant in Möderndorf.