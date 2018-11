Hochwasser: Jetzt sind die Ausmaße sichtbar

Waldbesitzer betroffen

Bitter sind die vergangenen Unwetter-Tage vor allem für Besitzer größerer Waldstücke: „Ab Windstärken von 140 km/h fällt jeder Baum und wir hatten bis zu 160 km/h!“, weiß Landesforstdirektor Christian Matitz. Weil die Straßen teils weggeschwemmt wurden, könne auch hier das gesamte Schadensausmaß noch nicht beurteilt werden. Von Hermagor und Spittal gebe es noch keine Schätzung. „Aber in den restlichen betroffenen Gebieten dürften 250.000 Festmeter Holz liegen“, so Matitz: „Der zweite Sturm hat Bäume entwurzelt, weil die Erde so durchnässt war; der erste hat die Stämme geknickt - sie sind wenig wert, viele werden zu Brennholz verarbeitet.“ Mangelt es an der Aufarbeitung, lauert die Folgegefahr: der Borkenkäfer.