Kärntens Bezirke bereiten sich auf Hochwasser vor

Bereits gut 180 Einsätze hat die Landesalarm-und Warnzentrale bis jetzt am heutigen Tag koordiniert - ein Ende ist nicht in Sicht. Die Feuerwehr Kirschentheuer musste am Abend erneut Sturmschäden beseitigen und appellierte in den sozialen Medien an die Bewohner: „Bitte bleibt in den Häusern und geht nur in äußersten Notfällen hinaus! Das gilt auch fürs Autofahren! Auto am besten stehenlassen!“