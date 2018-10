Stürme in ganz Kärnten: Zwischen Hoffen und Bangen

Dramatische Szenen in Villach

In der Schütt spielten sich am Dienstag dramatische Szenen ab: Baumstämme hatten sich in den Stützen der Brücke verfangen, wodurch der Wasserdruck stetig stieg. Die Kameraden der Hauptfeuerwache Villach, der Freiwilligen Feuerwehr Judendorf sowie der Wasserrettung versuchten mit vollem Einsatz, die Brücke zu retten.