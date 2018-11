„Das Parksystem ist purer Wahnsinn“

Der User Grantler schlägt vor, ein einheitliches Parkpickerl für Wiener einzuführen, das für ganz Wien gültig ist und „für Pendler ein Wochen/Monatspickerl und günsigere Garagenplätze anbieten“, so Grantler. Dass das Wiener Parksystem vor allem für Auswärtige der pure Wahnsinn sei, davon ist User Mandura überzeugt. „Also zuerst mal durch Wien fahren und an Kiosk suchen?“, frägt Mandura. User GiuseppeVerdi erledigt alle Einkäufe inzwischen in Einkaufszentren außerhalb der Stadt, „wo sich gratis Parkplätze anbieten“, so der User.