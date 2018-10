Legen Sie den Grundstein Ihrer Fantasie

Das Bauen und Anordnen wurde uns mit dem ersten Bauklotz in die Wiege gelegt. Über die Jahre hat es uns stets in irgendeiner Art und Weise begleitet. Von Legosteinen über Möbeln bis hin zu der Erstellung von Städten in Spieleapps auf dem Smartphone. Von unserer grenzenlosen Fantasie haben wir immer weniger Gebrauch gemacht. Das müssen wir ändern - und zwar mit den innovativen Bausteinen von Bioblo. Ihr Öko-Werkstoff besteht zu 60 Prozent aus Holzspänen heimischer Fichten und Tannen einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung. Der Restanteil ist hochwertiger Recyclingkunststoff. Beim Design ließen sich die Tüftler von der Natur inspirieren, die einzigartige, durchbrochene Wabenform macht die Bauklötze besonders leicht und zugleich absolut stabil.



Eine Größe, die sich nur in den zehn verschiedenen Farben unterscheidet - simpel und doch so vielseitig. Denn die Bausteine bieten für jedes Alter - vom Baby bis zum Opa, eine passende Verwendung. Ob als Lernspiel für Farben sowie Rechenaufgaben, als Baustein für Ritterburgen, als Deko mit Beleuchtung oder als Hilfsmittel für die Förderung von Kreativität und Teamfähigkeit im Job. Also weg mit den rechteckigen hochmodernen Geräten - und bauen Sie los!



Sind Ihre Ideen eingeschlafen? Erwecken Sie sie mit diesen Inspirationen!