Teetradition rund um die Welt

Wer an Tee denkt, denkt auch an England. Obwohl die Pflanze dort nicht angebaut wird, ist die Teekultur der Insel weltbekannt, und die Briten zählen nach den Chinesen und Ostfriesen zu den Weltmeistern im Teetrinken. Eine echte Glaubensfrage ist bei den Engländern die Zugabe von Milch, wodurch der kräftige Tee milder wird: Mif oder Tif? Also zuerst kalte Milch in die Tasse und dann mit Tee auffüllen (Milk in first) oder umgekehrt - Tea in first.