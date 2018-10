Merkel-Rückzug stürzt CDU jetzt in Richtungsstreit

Merz als Kompromisskandidat?

Merz gilt als Überraschungskandidat, obwohl es Anzeichen für ein Comeback gab. Er will als unverbrauchter Bewerber punkten, der von der Seitenlinie und mit Wirtschaftskompetenz in die Politik zurückkehrt. Als Plus gilt, dass der 62-Jährige für Probleme der Union in den vergangenen Jahren nicht mitverantwortlich ist. Mit seinem früheren Vorstoß für eine Steuerreform, die auf einen Bierdeckel passen sollte, ist Merz über die Jahre zu einer Projektionsfigur für viele in der CDU geworden, die einen entschlosseneren Politikstil wünschen. Der Wirtschaftsrat und Vorsitzende des Parlamentarischen Kreises Mittelstand, Christian von Stetten, hat sich bereits am Montag hinter Merz gestellt.