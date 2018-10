User über Merkel: Von „Respekt“ bis „viel zu spät“

Unpopuläre Entscheidungen

Merkel wird auf jeden Fall als Politikerin in Erinnerung bleiben, die auch vor unpopulären Entscheidungen nicht zurückschreckte. Viele User werfen ihr noch immer vor, durch ihr „Wir schaffen das“ den sozialen Frieden in Europa nachhaltig geschädigt zu haben. „Ein viel zu später Abgang, sie hat uns mit Flüchtlingen überschwemmt und die Auswirkungen sind und werden noch schlimmer!“, sagt Neverhood. Noch wesentlich drastischer formuliert hier titlis seine Gedanken: „Merkel hat 2015 und 2016 Gesetze gebrochen, wie es in der deutschen Politik noch nie der Fall war, und Merkel hat in der EU so viel Macht an sich gerissen, als ob sie die Königin wäre. Sie ist machtgierig und rücksichtslos und betreibt jene Politik, deren Handwerk sie beim mörderischen Regime der DDR erlernte. Und sie hat wie der römische Gott Janus zwei Gesichter.“