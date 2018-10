„So etwas ist tödlich!“ Pacult kritisiert Bickel

Der bisher letzte Meistertrainer von Rapid hatte bereits am Donnerstagabend unmittelbar nach dem 0:5-Debakel in der Europa League in Villarreal im Puls4-Studio scharfe Kritik geübt: „Das ist eine Ministranten-Truppe! Das muss man wirklich so sagen. Da ist kein Aufbäumen. Das ist Wischiwaschi. Als Spieler muss ich mich an der eigenen Nase fassen, nicht pauschal kritisieren. Was Rapid in den letzten Wochen spielt, ist nicht Rapid. Das ist Rapid nicht würdig.“