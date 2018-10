USA schicken 5200 weitere Soldaten an Südgrenze

Flüchtlingskarawane seit Mitte Oktober unterwegs

Eine Gruppe von Migranten war am 13. Oktober in der honduranischen Stadt San Pedro Sula losmarschiert und hatte mehrere Grenzstationen überwunden. Nach und nach schlossen sich weitere Migranten an. Mittlerweile sollen sich 3000 bis 5000 Menschen aus Honduras, Guatemala und El Salvador in dem Zug befinden, der sich mittlerweile durch Mexiko bewegt. Ziel sind die USA.